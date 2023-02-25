Общество 25 февраля 2023, 19:41 Московским пенсионерам устроили соревнования с разборкой автоматов «Подъем»: московские пенсионеры показали, как могут разбирать автомат во время «Зарницы» РИА «Новости»

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В рамках проекта «Московское долголетие» в районе Некрасовка для пенсионеров устроили военно-патриотическую игру «Зарница» с разбором автомата. Об этом «Подъему» рассказала организатор соревнований Юлия Чуманкова.

«Мы же это проводили на базе школы, такие же занятия там проводят для кадетов — что здесь такого? Автоматы разбирали именно мужчины, они все служили», — рассказала она.

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Чуманкова подчеркнула, что участникам игра очень понравилась, особенно были рады победители, которые получили в качестве приза настоящий солдатский сухой паек.

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В Клину также прошла военно-патриотическая игра, но только там соревновались школьники. Подростки разбирали и собирали автомат Калашникова, импровизировали эвакуацию раненых. Кульминацией мероприятия стала церемония принятия школьников в ряды «Юнармии». Дети отметили, что вступили в ряды организации осознанно, чтобы в будущем связать свою профессию с медициной или военным делом.