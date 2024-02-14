Общество 14 февраля 2024, 08:58 Московским областным УФАС России выявлен картель на торгах в сфере оказания услуг

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Московским областным УФАС России выявлен картель на торгах в сфере оказания услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей﻿

В отношении ООО «Евромедхолдинг», ООО «Мегаполис-Медикал», ООО «Ситимедсервис» и ООО «Межрегиональный Медицинский Центр» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства за участие в антиконкурентном соглашении (картеле) с целью поддержание цен на торгах, проводимых для нужд ГБУ МО «Мосавтодор», ГКУ «Дирекция ЖКХИБ ЦАО», МБУ «Одинцовское городское хозяйство», ГБУ города Москвы «Жилищник Района Арбат», ГБУ города Москвы «Дирекция ЖКХИБ ЗАО», ГБУ города Москвы «Дирекция ЖКХИБ СЗАО», ГКУ «Дирекция ЖКХИБ СВАО», ГКУ «Дирекция ЖКХИБ ЮЗАО», ГКУ «Дирекция ЖКХИБ ЮАО», ГБУ «Гормост», АО «ОЭК», и АО «Мособлэнерго» на общую сумму

более 282 млн рублей

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Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных процедур на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа Управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные процедуры с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 282 млн рублей.

В связи с заключением указанными компаниями контрактов на сумму более 50 млн руб. установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Справочно:

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не более 0,04 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб.

Согласно статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере - наказываются в том числе, лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 1 года либо без такового.

В примечании к статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации указано, что доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 50 млн руб., а крупным ущербом - ущерб, сумма которого превышает 10 млн руб.

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