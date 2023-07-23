Общество 23 июля 2023, 09:41 Московским любителям бега рассказали, когда в столице пройдет новый полумарафон Беговой полумарафон пройдет в Москве 19 и 20 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Пробежать мимо лучших столичных видов и прийти к финишу первым — бег превратился в одно из излюбленных увлечений жителей Москвы. О том, как марафоны покорили город, рассказали на сайте мэра столицы.

Первый Московский марафон, каким его знают нынешние жители города, прошел в 2013 году, тогда в нем поучаствовали всего пять тысяч человек.

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В 2022 году число желающих перевалило уже за 23 тысячи спортсменов, которые преодолели в общей сложности две дистанции — 42 и 10 километров.

В городе продолжают благоустраивать парковые зоны, оснащая их удобными дорожками для бега со специальным покрытием.

Ближайший полумарафон пройдет в Москве 19 и 20 августа. В первый день соревноваться на дистанциях 400 и 800 метров будут юные атлеты до 13 лет, а на следующий день взрослые смогут пробежать полумарафон «Лужники» — 21 километр или стометровку.

Ранее москвичам анонсировали самый длинный спортивный фестиваль — «Баскетбол XXL», который пройдет в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума.