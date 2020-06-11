Московским компаниям оплатят тесты сотрудников на COVID-19

Столичные компании смогут проверить своих работников на коронавирус бесплатно. Для этого организациям необходимо подать заявку, а все расходы оплатят за счет городского бюджета.

«С сегодняшнего дня мы начинаем реализовывать вместе с работодателями государственно-частный проект, по которому каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови», — привел ТАСС слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что все тестирования сотрудников будут проходить полностью за счет города. Кроме того, исследования будут проходить не только в медучреждениях, но и на территории работодателей. Медики сами приедут к работникам, чтобы взять анализы. Заявку на участие в проекте может подать любая частная компания.

«Мы такую технологию с работодателями тестировали и отрабатывали все механизмы. И за последние три дня тестирование прошли 27 тысяч работников из 34 предприятий сфер городского хозяйства. Я надеюсь, что этот проект также будет востребован у москвичей», — заключила Ракова.

Ранее в пресс-службе Министерства науки и высшего образования со ссылкой на ученых сообщили, что в России эпидемия коронавируса сойдет на нет в конце июля. При этом могут быть короткие волны заболеваемости и количество заразившихся увеличится.