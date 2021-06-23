Московский зоопарк выделил на дом для бегемота 31 млн рублей

Карликовому бегемоту Ксюше из Московского зоопарка требуется новый вольер. Руководство зверинца объявило конкурс по поиску подрядчика на сайте госзакупок. Максимальную стоимость работ оценили в 31 миллион рублей.

Новый дом Ксюши оснастят системой водостоков, поставят окна и двери, проведут водоснабжение и электричество, а также поставят камеры, чтобы наблюдать за животным и установят сигнализацию на случай бегства.

По расчетам температура внутри вольера должна быть стабильной в +30 градусов. Карликовые бегемоты очень чувствительны к перепаду температур и не любят сквозняков.

В Московском зоопарке Ксюша живет с 2017 года. Ее привезли в российскую столицу из Швеции. Это вымирающий вид животных, который занесен в Международную Красную книгу.