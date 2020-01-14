Московский зоопарк завоевал три награды международной панда-премии

Московский зоопарк стал обладателем The Giant Panda Global Awards. Международную панда-премию ему вручили в трех номинациях. Зоопарк получил золотую, серебряную и бронзовую награды.

Торжественная церемония состоялась в Бельгии 3 января, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

Золото столичному зоосаду досталось в категории «Панда-событие года». Серебро ему вручили как «панда-персоне года», а бронзу — как одному из победителей номинации «Любимая панда за пределами Китая».

Всего в рамках премии награды вручают в 15 номинациях. За каждую из них борются от пяти до 10 претендентов из Китая, США и Европы. Открытие вольерного комплекса «Фауна Китая» в Московском зоопарке «панда-событием года» жюри признало единогласно. Оно состоялось в июне 2019 года. Главными героями церемонии стали бамбуковые медведи Диндин и Жуи, а участие в ней приняли президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин.

«Панда-персоной года» назвали генерального директора зоопарка Светлану Акулову. А «любимой пандой за пределами Китая» стала двухгодовалая самка Диндин.

«В напряженной борьбе панда уступила своим очаровательным сородичам из Мадрида и Шенбрунна», — рассказали в зоопарке.

Три хрустальных статуэтки The Giant Panda Global Awards в ближайшее время доставят в Московский зоопарк.

Высокую награду ежегодно присуждают ведущим зоопаркам. Претендовать на нее также могут природоохранные организации и специалисты, которые участвуют в сохранении, защите и исследовании больших панд.

Победителей на The Giant Panda Global Awards выбирают путем открытого онлайн-голосования. Сделать свой выбор могут поклонники бамбуковых медведей со всего мира.