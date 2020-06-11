Московский зоопарк возобновит работу с 16 июня

Московский зоопарк откроет свои двери для посетителей с 16 июня. Билеты сначала будут продавать только онлайн. Попасть во внутренние помещения павильонов и экспозиций пока нельзя.

Администрация зоосада предусмотрела несколько мер, чтобы обезопасить своих гостей. Они описаны на сайте Московского зоопарка.

Кассы не стали открывать, чтобы предотвратить очереди. Билеты, купленные раньше по акции, будут действовать до конца года.

Попасть в зоопарк можно будет только через турникеты главного входа.

Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию в полтора метра: для этого на дорожки нанесли яркую разметку. Внутренние помещения павильонов и экспозиций и детский зоопарк временно закрыты: как раз чтобы избежать скопления людей.

«Вы можете прогуливаться по территории без использования скамеек, беседок и детских площадок», — уточнили в зоопарке.

Гостям напомнили о необходимости быть в масках и рекомендовали надевать перчатки. На территории зоопарка установили санитайзеры для дезинфекции рук.

В администрации добавили, что за время режима самоизоляции многие животные привыкли «к новому уровню тишины». Поэтому особенно важно соблюдать основные правила посещения зоопарка: не шуметь у вольеров, не приносить с собой что-то громкое и не подкармливать животных.

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в Москве постепенно отменяют. С 9 июня в столице больше не действует режим самоизоляции, отменены цифровые пропуска и график прогулок. К работе возвращаются многие магазины и предприятия.