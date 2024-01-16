Общество 16 января 2024, 17:39 Московский зоопарк: решение показать панду Катюшу посетителям будет принято на основе рекомендаций китайских коллег

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В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что панда Катюша уже начала выходить в большой вольер вместе с мамой, однако ее пока не спешат показывать посетителям. Решение будет принято после консультации с китайскими коллегами, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Панды сами должны решать, когда показываться посетителям. По словам сотрудников зоопарка, это психологический момент.

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«Будем следить за состоянием, советоваться с коллегами из Китая — и тогда решим, через какое время Катюшу можно показать посетителям», — добавили в пресс-службе.