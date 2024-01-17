Общество 17 января 2024, 19:01 Московский зоопарк проведет акцию по сбору подарков для животных Гости Московского зоопарка смогут принести подарки для зверей и пройти бесплатно Фото: Telegram-канал «Московский зоопарк» / Соцсети

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Акция «В зоопарке ждут подарки» пройдет с 19 по 21 января в Москве. Каждый, кто сделает подарок животным столичного зоосада, сможет свободно зайти на его территорию. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Подарки будут принимать в специальных пунктах с 10:00 до 16:00 на главном входе, а также на новом входе со стороны станции метро «Баррикадная». Зоологи предложили готовые варианты: мячи, гантели и косточки из экологически чистых материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине.

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«Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей. За один подарок можно получить один бесплатный акционный билет», — рассказали в пресс-службе.

Все предметы должны быть сделаны из качественного безопасного материала и не иметь следов химических веществ. Работники учреждения проверят подарки, а потом отдадут обитателям. Сюрприз для зверей должен быть новым, несамодельным и несъедобным.

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