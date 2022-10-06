Московский зоопарк приобретет моржа с дружелюбным характером за 20 миллионов рублей | 360°

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Московский зоопарк приобретет моржа с дружелюбным характером за 20 миллионов рублей

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Московский зоопарк планирует приобрести моржа за 20 миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Одно из главных условий — черты характера животного. Морж должен быть дружелюбным.

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«Поведение активное, реакция на внешние раздражители сохранена; покладистый, спокойный, дружелюбный характер, хорошо идущий на контакт с человеком; стойкое стереотипичное поведение отсутствует», — указали в техзадании к тендеру.

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Кроме этого, согласно документам, это должен быть самец в возрасте 7-9 лет. Размер особи должен соответствовать виду и возрасту, вес — 600-800 килограммов.

Ожидается, что новый жилец должен появиться в зоопарке в начале зимы. Вероятно, после карантина нового моржа поселят в реконструированном павильоне «Ластоногие» с комплексом из пяти бассейнов.

Авторы:

Животные

Зоопарки

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