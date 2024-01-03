Общество 03 января 2024, 06:45 Московский зоопарк показал «новогодние купания» малышки-панды Директор зоосада Акулова выложила видео с новогодними купаниями маленькой панды

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Маленькая панда из столичного зоосада принимала водные процедуры в новом году. Видео с ней опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Новогодние купания», — подписала видеоролики Акулова.

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На кадрах видно, как детеныш панды плещется в ванночке, мочит лапы, а чуть позже мама Диндин решила помочь малышке и вытащила ее за загривок на пол.

В конце прошлого года директор зоопарка опубликовала видео, на котором маленькая панда изучала яркую плетеную игрушку. При этом, по словам Акуловой, мать малышки выпускает ее из-под опеки буквально на доли секунд.

До этого пользователи смогли увидеть первые неловкие шаги малышки-панды, после которых она плюхнулась на пол. Акулова прокомментировала выражение ее мордочки на тот момент, отметив, что детеныш как будто сам удивился своим успехам.

Впервые же пандочка встала на четыре лапы в начале декабря.

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