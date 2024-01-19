Общество 19 января 2024, 14:15 Московский зоопарк показал нежные объятия Диндин с малышкой-пандой Появились кадры, как панда Диндин нежно обнимает своего детеныша Катюшу

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала в пятницу, 19 января, кадры, как панда Диндин нежно обнимала своего детеныша Катюшу. Соответствующее видео появились в ее Telegram-канале.

«Катюша, пора обниматься», — прокомментировала Акулова.

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На кадрах видно, как мама-панда нежно притягивает к себе детеныша и заключает в крепкие объятия. Далее она кладет Катюшу на себя, и они вместе лежат. После этого Диндин отворачивается от камеры.

Ранее Московский зоопарк показал, как панда Катюша бегает за киперами. Она проворно передвигала лапами и пыталась ловить сотрудника за штанину, однако скорость реакции ее подвела, поэтому один раз она промахнулась и чуть было не упала.

Павильон «Фауна Китая» временно не работает с 12 января. Это нужно, чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер. В таких условиях малышке нужен покой и комфортные условия без лишних глаз.