15 января 2024, 14:47
Московский зоопарк показал, как панда Катюша бегает за киперами
Московский зоопарк выложил видео, как панда Катюша бегает за пятками киперов
Маленькая панда из столичного зоосада начала бегать за киперами, которые ухаживают за ней, и прикусывать их за ноги. Видео с ней показали в Telegram-канале Московского зоопарка.
На опубликованных кадрах видно, как детеныш животного постепенно идет за сотрудником учреждения. Она проворно передвигает лапами и пытается даже хватать кипера за штанину, однако ей пока не хватает скорости, поэтому один раз она промахнулась и чуть не упала.
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Недавно Московский зоопарк показал «новогодние купания» малышки-панды. На кадрах видно, как детеныш плавает в ванночке, мочит лапы, а ее маме Диндин даже пришлось помогать малышке и вытаскивать ее за холку на пол. Она уже не такая маленькая и ее сложно назвать крохой. Кроме того, она активно изучает мир и пробует все на вкус.
Павильон «Фауна Китая» временно закрыли с 12 января в Московском зоопарке, чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер. В таких условиях малышке нужен покой и комфортные условия без лишних глаз.
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