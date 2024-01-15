Общество 15 января 2024, 14:47 Московский зоопарк показал, как панда Катюша бегает за киперами Московский зоопарк выложил видео, как панда Катюша бегает за пятками киперов

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Маленькая панда из столичного зоосада начала бегать за киперами, которые ухаживают за ней, и прикусывать их за ноги. Видео с ней показали в Telegram-канале Московского зоопарка.

На опубликованных кадрах видно, как детеныш животного постепенно идет за сотрудником учреждения. Она проворно передвигает лапами и пытается даже хватать кипера за штанину, однако ей пока не хватает скорости, поэтому один раз она промахнулась и чуть не упала.

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Недавно Московский зоопарк показал «новогодние купания» малышки-панды. На кадрах видно, как детеныш плавает в ванночке, мочит лапы, а ее маме Диндин даже пришлось помогать малышке и вытаскивать ее за холку на пол. Она уже не такая маленькая и ее сложно назвать крохой. Кроме того, она активно изучает мир и пробует все на вкус.

Павильон «Фауна Китая» временно закрыли с 12 января в Московском зоопарке, чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер. В таких условиях малышке нужен покой и комфортные условия без лишних глаз.