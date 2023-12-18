Общество 18 декабря 2023, 19:55 Московский зоопарк показал, как маленькая панда просит выпечку у своей мамы Диндин Директор Московского зоопарка выставила кадры, где детеныш панды просит выпечку

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В Московском зоопарке показали, как детеныш панды знакомится с бамбуком, и видео, как малышка выпрашивает еду у своей мамы. Кадрами поделилась директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Диндин удобно уселась позавтракать, но ее любопытный детеныш ни на секунду не отставал, интересуясь тем, что ест мать.

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Акулова отметила, что сейчас маленькая панда изучает мир, пробуя все на вкус.

«Начинает все пробовать», — подписала она снимки.

Кроме того, директор зоопарка показала, как кроха пробует бамбук на вкус. На одной из фотографий детеныш большой панды пробует толстый стебель, на другой — стебель поменьше.

Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой / Соцсети

Ранее рассказали, что малышка-панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы.