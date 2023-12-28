Общество 28 декабря 2023, 17:59 Московский зоопарк показал изучающую игрушки малышку-панду Акулова: детеныш панды из Московского зоопарка заинтересовался игрушками

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Маленькая панда из столичного зоосада начала изучать игрушки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Каждый день что-то новое», — отметила Акулова.

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Директор зоопарка опубликовала видео, на котором медвежонок изучает яркую плетеную игрушку. По словам Акуловой, мама-панда выпускает детеныша из поля зрения совсем ненадолго.

«Мама отпускает из-под опеки на доли секунд», — написала она.

Недавно детеныш панды встал на лапы и начал ходить. В Сети выложили видео, на котором запечатлели ее первые неловкие шаги.

Тем временем на портале «Активный гражданин» запустили новую акцию «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Проголосовавшие за имя москвичи смогут получить сувениры, среди них разыграют одежду с изображением этого животного.