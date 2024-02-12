Общество 12 февраля 2024, 15:56 Московский зоопарк отпразднует свое 160-летие Собянин: Московскому зоопарку исполняется 160 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московский зоопарк в этом году отпразднует свое 160-летие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, это место любят многие жители и гости столицы. Причем зоосад — не просто выставка животных, а нечто большее: сотрудники учреждения регулярно занимаются сохранением исчезающих зверей. Их главная цель — отправить представителей вида в естественную среду обитания.

Реклама

«Сейчас в зоопарке живет больше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб», — подчеркнул столичный градоначальник.

Кроме того, за последние девять лет рождаемость жителей зоопарка увеличилась почти в два раза. Значимым событием 2023-го Собянин назвал рождение панды Катюши. Но не только панда Диндин стала мамой: детеныши родились у дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов, орангутанов и других.

Ранее появились кадры, как панда Диндин из Московского зоопарка вытащила Катюшу в большой вольер.