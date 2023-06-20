Общество 20 июня 2023, 14:46 Московский зоопарк опубликовал видео с родившимися щенками кустарниковых собак Московский зоопарк показал кадры с родившимися в мае шестью щенками кустарниковых собак

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Пара кустарниковых собак Вицли-Пуцли и Фрея в четвертый раз обзавелись потомством: шестеро щенков появились на свет в начале мая, рассказали в Telegram-канале Московского зоопарка.

В зоопарке уточнили, что щенки будут еще какое-то время питаться материнским молоком и находиться рядом с матерью. Добывать пищу для стаи будет их отец, а контролировать территорию — старшие щенки.

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Кустарниковые собаки проживают в тропических лесах и саваннах Латинской Америки. Их занесли в Международную Красную книгу как вид, «близкий к уязвимому положению», поскольку их естественная среда обитания и кормовая база значительно ухудшились. В природе их осталось не более 18 тысяч особей.