Московский зоопарк анонсировал выставку панда-картин

Написанные пандами Московского зоопарка картины решили показать публике. Больших панд Диндин и Жуи начали учить рисованию перед Новым годом. Занятия им устраивают дважды в неделю.

Животные получают холсты, кисти и краски, сообщили в пресс-службе зоопарка. Держать «рабочий инструмент» они научились быстро.

«Следующим этапом стало знакомство с холстом и красками. Чтобы животные спокойно восприняли эти новые предметы, киперы сначала просто демонстрировали их. Кисть сотрудники зоопарка поместили внутрь полого бамбуковой стебля: так пандам привычнее и удобнее держать в лапе новое „орудие“», — пояснили в Московском зоопарке.

Панде отдают команду, вручают ей кисть с краской и дают сделать мазки по поверхности холста. В зоопарке отнесли стиль, в котором пишут панды, к абстракционизму, который содержит в себе черты авангардизма.

«Созданные Диндин и Жуи работы будут собраны в отдельную экспозицию. Полюбоваться на панда-живопись сможет каждый посетитель зоопарка. Планируется, что картины бамбуковых медведей будут использоваться для проведения всевозможных благотворительных акций. Некоторые <…> отправятся на родину панд в качестве памятных сувениров», — заключили в зоопарке.