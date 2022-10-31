Московский ЗАГС рассказал о количестве желающих пожениться в новогодние праздники | 360°

Общество 31 октября 2022, 07:18 Московский ЗАГС рассказал о количестве желающих пожениться в новогодние праздники ЗАГС Москвы: уже 55 пар подали заявления о желании пожениться с 4 по 7 января Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве открылся прием заявлений на регистрацию брака с 4 по 7 января, свое желание оформили уже 55 пар. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС столицы.

Сообщается, что новогодние праздники традиционно пользуются популярностью у молодоженов.

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«В 2023 году с 4 по 7 января в Москве будут открыты дворцы бракосочетания № 1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС. До 2020 года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность этой даты», — объявили в пресс-службе.

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Самой популярной датой для свадьбы в эти дни считается 7 января. Так, в 2020 году на Рождество поженились около 60 пар, в 2021 году — более 50 пар, в 2022-м 7 января расписались около 40 пар.

В сентябре в Одинцово открылась площадка для бракосочетаний на территории парка «Патриот». Заключить союз в музейно-храмовом комплексе могут все желающие — подать заявление можно на сайте госуслуг.