Московский цирк опроверг слухи о запрете китайцам ходить на спектакли

Об этом пресс-служба цирка сообщила РИА «Новости».

«Это не наш цирк. У нас таких прецедентов не было. Мы пропускаем всех, у кого есть билеты. Если человек себя плохо чувствует, он просто сам не придет на спектакль», — заявили там.

В Сети появилась информация о том, что туристов из Китая якобы не пропустили в цирк на один из спектаклей и вызвали полицию. Правоохранители якобы отправили их обратно в гостиницу — врачи запретили китайцам покидать номера из-за угрозы распространения коронавируса.

Сейчас в России находятся под контролем из-за вируса около 11 тысяч человек. Все они приехали в страну из Китая. Вернулись и восемь россиян, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess. Зараженные коронавирусом чувствуют себя хорошо, болезнь протекает у них в легкой форме.

Во всем мире число заболевших продолжает расти — на сегодняшний день их более 79 тысяч. Погибли от вируса уже более 2,4 тысячи пациентов. Вылечились — свыше 23,6 тысячи человек.