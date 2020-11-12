Московский цирк на Вернадского поменял программу

«Мы вносим небольшие изменения в программу. Вместо заявленного ранее проекта ‘’Больше-меньше’’ на манеж вернется, уже в обновленной версии, спектакль „OFU с участием братьев Запашных“», — рассказали в пресс-службе цирка.

Отмечается, что спектакль показывали на гастролях как в России, так и за границей, где он имел успех. По словам представителя цирка, это романтичная и добрая история о пришельце с другой планеты.