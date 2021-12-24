Московский транспорт будет работать иначе с 25 декабря. Что изменится

В субботу, 25 декабря, несколько автобусов изменят маршрут в Москве. Также будут перенесены остановки в разных частях города. Об этом предупредили в департаменте транспорта столицы.

Начиная с субботы автобусы не будут подъезжать к метро «ЦСКА». Маршрут Sk1 будет продлен до «Татнефти». Также изменится название части остановок.

Будут введены дополнительные утренние и вечерние короткие рейсы между остановкой «Ясеневая улица, 17» и метро «Красногвардейская». Остановка «Ступинский проезд» в сторону Бирюлева Западного с 25 декабря будет перенесена на 150 метров назад.

Остановки «Балаклавский проспект, 18» и «Балаклавский проспект, 33» будут работать по требованию.

С понедельника, 27 декабря, увеличится частота автобусных рейсов по Шипиловской улице и Задонскому проезду. А в Орехово-Борисове магистральные автобусы начнут ходить раньше.

После открытия новых станций Большой кольцевой линии прекратит работать короткий маршрут 715-к. Все автобусы 715 начнут ходить по полному маршруту.