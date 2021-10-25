Московский трамвай-трактир «Аннушка» выставили на продажу

Владелец знаменитого трамвая-трактира «Аннушка», курсировавшего вокруг Чистых прудов, решили продать. Объявление появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Продаю трамвай на ходу, Чешская Татра. Цена 1 200 000 рублей», — говорится в записи в паблике «Трамвай».

Владелец трамвая-трактира Мигран Мхитарян в комментарии «Мосленте» сказал, что причин продажи было несколько. В первую очередь сказались коронавирусные ограничения. Кроме того, весь электротранспорт был передан Мосгортрансом метрополитену, а он активно обновляет свой парк.

«Он завез очень много новых трамваев, „Витязей“ и начинает избавляться от знаменитых чешских „Татр“, которые теперь уходят из Москвы в другие города», — пояснил Мхитарян.

По его словам, «Аннушка» уже устарела в сравнении с «Витязями» и считается раритетом.

«На нашу „Аннушку“ есть спрос в других городах. Например, Волгоград ведет со мной переговоры о ее покупке.<…> Что будет дальше, я не могу сказать», — добавил он.

Трамвай-трактир был очень популярен в свое время. Его использовали даже для съемок в кино. Есть эпизод с «Аннушкой» в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». Велись съемки и для «Брата-2», но этот материал не вошел в окончательную версию фильма.