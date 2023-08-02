Общество 02 августа 2023, 14:23 Московский «Техноград» пригласил на онлайн-курс по личностному развитию Москвский «Техноград» открыл новый онлайн-курс по профессиональному и личностному развитию Сайт мэра и правительства Москвы

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» пригласил всех желающих на марафон по построению карьеры и личностному развитию. Мероприятие пройдут с 14 по 18 августа в 14:00 в онлайн-формате.

В пресс-службе столичной мэрии уточнили, что в «Технограде» начали регулярно проводить мероприятия по тренировке гибких навыков. Новый марафон будет полезен всем, кто захочет проработать свои сильные и слабые стороны.

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В первый день марафона пройдет лекция на тему целеполагания. Ее проведет Юлия Елизарова, клинический психолог и полиграфолог, профайлер центра развития карьеры «Технограда». Участники узнают, как правильно поставить себе цель, сосредоточиться на ее достижении и определить, каким должен быть желаемый результат.

Второе занятие посвятят ограничивающим убеждениям. Лекцию прочитает Дмитрий Ходанович, эксперт по переговорам и специалист по прогнозированию поведения человека. Участники разберутся, как неосознанные мысли и эмоции смогут препятствовать личностному росту.

Третье занятие проведет Ольга Гуляева, консультант и карьерный коуч центра развития карьеры «Технограда». Вместе с ней участники составят пошаговый план по достижению своих карьерных и личностных целей.

В четвертый день марафона слушатели узнают от Юлии Елизаровой секреты эффективного управления временем, научатся расставлять личные границы и отказывать в нежелательных просьбах.

На последнем вебинаре участники вместе с Ольгой Гуляевой разберутся в том, как находить источники вдохновения и внутреннюю опору.

Онлайн-курс «Мой успешный образ себя» также начался в «Технограде» на ВДНХ с 22 июля. Москвичей на нем научат искусству самопрезентации.