Московский таксист высадил Водонаеву после ее просьбы надеть маску

Водонаева написала, что опаздывала на встречу, поэтому вызвала себе машину из «Яндекс.Такси» по дорогому тарифу, чтобы ехать по выделенной полосе. Забравший девушку водитель был без маски. Именно на это нарушение и указала ему телеведущая.

Она напомнила, что такси — это общественный транспорт, где все должны носить средства индивидуальной защиты. Но водитель заявил, что не носит маски.

«Наденьте, пожалуйста, маску. Я хочу ехать в безопасности», — попросила Водонаева водителя. Но мужчина так и не прислушался к ее просьбе, а после просто высадил ее посреди дороги, заявив, что не хочет ее вести.

Водонаева написала, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тысяч рублей и в итоге ее «выставляют дурой за ее же деньги».

Ведущая напрямую обратилась к агрегатору с просьбой провести работу с водителями и объяснить важность ношения масок в период пандемии. По ее словам, к ней в комментарии много раз приходили противники антикоронавирусных мер и ношения масок в частности. Она подчеркнула, что не пропагандирует ношение масок без причины, но в общественных местах ношение индивидуальных средств защиты сегодня очень важны.

«Не нравятся социальные правила — вали в лес и живи там, хоть голый!» — подытожила она.