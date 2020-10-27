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    27 октября 2020, 00:13

    Московский таксист высадил Водонаеву после ее просьбы надеть маску

    Анатолий Минкин

    Телеведущая Алена Водонаева опоздала на встречу из-за конфликта с таксистом, который отказался по ее просьбе вести автомобиль в маске. Мужчина высадил девушку посреди дороги и порекомендовал ей вызвать другую машину, где водитель может ехать хоть в противогазе. Об этом сама телеведущая рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

    Водонаева написала, что опаздывала на встречу, поэтому вызвала себе машину из «Яндекс.Такси» по дорогому тарифу, чтобы ехать по выделенной полосе. Забравший девушку водитель был без маски. Именно на это нарушение и указала ему телеведущая.

    Она напомнила, что такси — это общественный транспорт, где все должны носить средства индивидуальной защиты. Но водитель заявил, что не носит маски.

    «Наденьте, пожалуйста, маску. Я хочу ехать в безопасности», — попросила Водонаева водителя. Но мужчина так и не прислушался к ее просьбе, а после просто высадил ее посреди дороги, заявив, что не хочет ее вести.

    Водонаева написала, что в месяц тратит на такси от 50 до 80 тысяч рублей и в итоге ее «выставляют дурой за ее же деньги».

    Ведущая напрямую обратилась к агрегатору с просьбой провести работу с водителями и объяснить важность ношения масок в период пандемии. По ее словам, к ней в комментарии много раз приходили противники антикоронавирусных мер и ношения масок в частности. Она подчеркнула, что не пропагандирует ношение масок без причины, но в общественных местах ношение индивидуальных средств защиты сегодня очень важны.

    «Не нравятся социальные правила — вали в лес и живи там, хоть голый!» — подытожила она.