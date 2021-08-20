Жительница Германии заплатила таксисту 33 тысячи рублей за поездку из аэропорта Шереметьево в гостиницу. Иностранка немедленно обратилась в полицию, как только получила от водителя скан чека на заоблачную сумму. Об этом сообщил сайт Life.

По данным сайта, прилетевшая в Москву 61-летняя немка не стала вызывать такси через приложение, а решила обратиться к водителю, который дежурил у аэропорта. Она попросила довезти ее до гостиницы на Ленинском проспекте. Таксист не назвал стоимость поездки. Они проехали 36 километров, после чего женщина протянула ему банковскую карту, чтобы расплатиться. Водитель снял со счета 33 тысячи. Иностранка забила тревогу, когда получила скан чека.

Life написал, что после этого она сразу обратилась в полицию. Правоохранители сейчас проводят проверку.

На прошлой неделе в московском регионе в полную силу заработала новая информационная система «Аналитика работы такси». Водители, у которых нет цифрового ID, больше не смогут получать заказы. Почти все активные перевозчики уже подключились к ней. Система будет следить за режимом работы таксистов и контролировать прохождение медосмотров и ТО машин.