Московский священник рассказал о трудностях из-за закрытия храмов

Протоирей признался, что в сложившейся ситуации многие священнослужители будут искать подработку, либо обращаться к близким за помощью. Тяжелее придется деревенским священникам. У них нет альтернативных источников заработка и дополнительной работы.

«В храме (святой мученицы Татьяны, где протоирей является настоятелем и получает 25 тысяч рублей — прим. ред.) летом я прекращу получать зарплату. Сяду на шею жены — она зарабатывает больше, чем я. Я думаю, другие священники будут вынуждены так же поступить», — отметил Вигилянский.