Московский суд оштрафовал скрипача-виртуоза за попытку вывезти скрипку XVIII века на гастроли

По данным издания, музыкант пользовался инструментом на законных основаниях. Он заключил договор аренды со швейцарским фондом, которому и принадлежит скрипка. Однако таможенники в аэропорту Домодедово остановили Манагадзе и изъяли инструмент. Затем суд оштрафовал скрипача на один миллион 250 тысяч рублей.

«Не учитывая, в общем-то, слова эксперта от Министерства культуры, который прямо сказал, что в данном случае Николай должен был только предоставить бумагу от Министерства культуры, потому что никакие разрешительные документы не требуются для вывоза данного музыкального инструмента», — поделилась Бакнина.

Из-за праздничных дней музыкант не мог обратиться в ведомство заочно за этой бумагой, а эксперт Минкульта говорил о том, что Манагадзе имел право вывозить инструмент по документам швейцарского фонда. Суть в том, что Россия не может разрешать или запрещать вывоз культурных ценностей Швейцарии.

«Но все это было проигнорировано — решение лежало на столе с самого начала», — пояснила Бакнина.