Московский суд начнет рассмотрение миллиардного иска к Apple

Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению иск «Общественной потребительской инициативы» к ООО «Эппл Рус» — российскому филиалу американской компании Apple. Об этом сообщила газета «Известия».

Действия компании, которая приостановила импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, требуют признать противоправными. Также компанию просят прекратить эти действия, а счета и имущество дочерней структуры арестовать. По данным издания, речь может идти о сумме в несколько сотен миллиардов рублей.

Роспотребнадзор станет одним из участников процесса, эту информацию газете подтвердили в ведомстве. У Apple, по мнению экспертов, есть все шансы проиграть дело в суде.

В начале марта стало известно, что «Общественная потребительская инициатива» подала иск к компании Apple. По российским законам ни одна компания не вправе прекращать свою деятельность, не выполнив гарантийные обязательства. Здесь идет речь о ремонте, возврате, замене, а также компенсации убытков, которые были причинены некачественными товарами.