Московский Stand Up Club оштрафуют за нарушения мер профилактики COVID-19

В Москве выявили очередное нарушение мер профилактики коронавируса. Рекомендации не соблюдали в Stand Up Club #1 на Новом Арбате. Теперь заведение ждет солидный штраф.

Проверку проводили сотрудники Объединения административно-технических инспекций, сообщил столичный оперштаб.

Инспекторы ОАТИ зафиксировали ограниченный вход в клуб. При этом на входе толпились люди, а требования о соблюдении социальной дистанции не соблюдались. Внутри заведения посетители были без перчаток.

«По решению суда клубу могут назначить штраф от 100 до 300 тысяч рублей», — подчеркнули в оперштабе.

Ранее в столице выяснили, как исполняют предписания властей города пожилые люди. Оказалось, многие из них до сих пор ходят в театры. Любителям сцены напомнили, почему важно оставаться дома.

В трех московских ТЦ посетители решили не носить маски и перчатки. За это им выписали штрафы в размере четырех тысяч рублей. Из-за несоблюдения мер профилактики коронавируса временно закроют стадион «Открытие Арена», который является домашним полем команды «Спартак».