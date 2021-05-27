Прошедшей ночью в московскую больницу привезли восьмилетнего мальчика с отравлением синтетическими наркотиками. Врачи следят за его состоянием. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, второклассник употребил курительные смеси. Полицейские сейчас выясняют, как наркотики оказались у ребенка. РЕН ТВ сообщил, что мальчик живет в семье, где воспитывают четверых детей. Теперь этой семьей займутся органы опеки.

Как пишет «Московский комсомолец», школьника привезли в больницу из дома на Дмитровском шоссе. О наркотиках мальчик рассказал сам. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

В апреле семилетняя девочка из Санкт-Петербурга отравилась метадоном — она съела конфету с наркотиком.