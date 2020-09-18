Московский регион вошел в топ-5 медиарейтинга по цифровизации

Лидерами медиарейтинга наиболее успешных регионов по цифровизации стали Москва и Подмосковье. Успех связан, в частности, с сообщениями в СМИ об открытии высокотехнологичного комплекса «Евро+» на Московском НПЗ.

Рейтинг составлен по данным за июнь — август 2020 года, написал ТАСС. На первом месте Москва, следом за ней Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская область и Краснодарский край.

Лидерские позиции столичный регион занял благодаря ряду тем, связанных с развитием цифровых технологий. В частности, упоминалось, что Москва стала одним из 20 европейских городов, которые признаны наиболее перспективными для инвестиций в технологии, инновации и стартапы. Российская столица оказалась на 18-й из 76 позиций рейтинга Tech Cities of the Future.

Не последнюю роль сыграло открытие на Московском нефтеперерабатывающем заводе нового современного комплекса переработки нефти. С помощью использования новейших технологий и отечественного оборудования удалось создать современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации.

В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин. Благодаря открытию комплекса на Московском НПЗ увеличится выпуск бензина, авиакеросина, дизельного топлива. Это позволит увеличить стабильность поставок топлива на АЗС и в аэропорты.

«Конечно, завод играет огромную роль в качественных поставках на московский топливный рынок. Ежедневно сотни тысяч москвичей заправляются качественным бензином, который производится на этом заводе. Летают самолеты, заправленные авиакеросином, который производится здесь. И от того, как качественно готовится этот продукт, во многом зависит жизнедеятельность большого города», — отметил мэр Москвы.