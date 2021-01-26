Московский раввин заявил, что прививка от коронавируса не может быть кошерной

Российскую вакцину от коронавируса некорректно оценивать с точки зрения кошерности, так как ее не употребляют в пищу. Об этом рассказал главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

«Но даже если бы она была из свинины и ее надо было разжевать, то это все равно не мешало бы вакцинации: важность сохранения жизни, по законам иудаизма, все равно на первом месте», — цитирует Гольдшмидта РИА «Новости».

Российский ученый Леонид Ринк, один из разработчиков вещества класса «Новичок», заявил, что займется выпуском лекарственного препарата для лечения COVID-19. Противовирусное средство получит название «Иммофон».

По словам химика, это лекарство основано на советском препарате «Диуцифон». В отличие от своего аналога, оно будет хорошо растворяться в воде, оставаясь при этом эффективным. Препарат можно будет применять для борьбы не только с COVID-19, но и с другими заболеваниями: ревматоидным артритом, псориазом, красной волчанкой, различными заболеваниями легких, склеродермией. Препарат уже испробовали на пожилых пациентах — добровольцах.