Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к представителю власти. Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал «360», за что действительно нужно бороться после таких дел.

Он отметил, что несправедливых приговоров поможет избежать суд присяжных. Причем актуально это не только для ситуации с Устиновым.

«Здесь нужно не только за Устинова бороться, а за то, чтобы граждане могли требовать суда присяжных. Необязательно 12 человек, пусть будут двое, трое, пятеро, тогда Криворучко (вынесший приговор Устинову судья — прим. ред.) не сможет обвинить человека. Вот за что нужно биться всем — чтобы был суд присяжных», — подчеркнул председатель координационного совета.

К самому задержанию актера Пашкин отнесся с осуждением. По его словам, сотрудники Росгвардии превысили свои служебные полномочия.

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«Он просто стоял, на него напали. <…> Росгвардия должна действовать как полиция — представить, объяснить, что нарушил. <…> Максимум, что могло там быть — 342 статья, сопротивление представителям власти, потому что он пытался убежать», — заключил Пашкин.

Павла Устинова задержали во время несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Актера обвинили в применении насилия к росгвардейцу. Старший сержант полиции Александр Лягин утверждал, что во время задержания из-за действий артиста получил вывих плеча.

Приговор Устинову вынесли 16 сентября. Сам молодой человек своей вины не признал, а его коллеги и представители общественности устроили флешмоб в поддержку актера.