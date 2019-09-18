Московский профсоюз полиции — о деле Устинова: суд присяжных избавит от несправедливости
Он отметил, что несправедливых приговоров поможет избежать суд присяжных. Причем актуально это не только для ситуации с Устиновым.
«Здесь нужно не только за Устинова бороться, а за то, чтобы граждане могли требовать суда присяжных. Необязательно 12 человек, пусть будут двое, трое, пятеро, тогда Криворучко (вынесший приговор Устинову судья — прим. ред.) не сможет обвинить человека. Вот за что нужно биться всем — чтобы был суд присяжных», — подчеркнул председатель координационного совета.
К самому задержанию актера Пашкин отнесся с осуждением. По его словам, сотрудники Росгвардии превысили свои служебные полномочия.
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«Он просто стоял, на него напали. <…> Росгвардия должна действовать как полиция — представить, объяснить, что нарушил. <…> Максимум, что могло там быть — 342 статья, сопротивление представителям власти, потому что он пытался убежать», — заключил Пашкин.
Павла Устинова задержали во время несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Актера обвинили в применении насилия к росгвардейцу. Старший сержант полиции Александр Лягин утверждал, что во время задержания из-за действий артиста получил вывих плеча.
Приговор Устинову вынесли 16 сентября. Сам молодой человек своей вины не признал, а его коллеги и представители общественности устроили флешмоб в поддержку актера.