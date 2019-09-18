  • Московский профсоюз полиции — о деле Устинова: суд присяжных избавит от несправедливости

    18 сентября 2019, 11:32

    Александра Ломейко, Василиса Андреева

    Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к представителю власти. Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал «360», за что действительно нужно бороться после таких дел.
    Московский профсоюз полиции — о деле Устинова: суд присяжных избавит от несправедливости

    Он отметил, что несправедливых приговоров поможет избежать суд присяжных. Причем актуально это не только для ситуации с Устиновым.

    «Здесь нужно не только за Устинова бороться, а за то, чтобы граждане могли требовать суда присяжных. Необязательно 12 человек, пусть будут двое, трое, пятеро, тогда Криворучко (вынесший приговор Устинову судья — прим. ред.) не сможет обвинить человека. Вот за что нужно биться всем — чтобы был суд присяжных», — подчеркнул председатель координационного совета.

    К самому задержанию актера Пашкин отнесся с осуждением. По его словам, сотрудники Росгвардии превысили свои служебные полномочия.

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    «Он просто стоял, на него напали. <…> Росгвардия должна действовать как полиция — представить, объяснить, что нарушил. <…> Максимум, что могло там быть — 342 статья, сопротивление представителям власти, потому что он пытался убежать», — заключил Пашкин.

    Павла Устинова задержали во время несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Актера обвинили в применении насилия к росгвардейцу. Старший сержант полиции Александр Лягин утверждал, что во время задержания из-за действий артиста получил вывих плеча.

    Приговор Устинову вынесли 16 сентября. Сам молодой человек своей вины не признал, а его коллеги и представители общественности устроили флешмоб в поддержку актера.