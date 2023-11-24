Общество 24 ноября 2023, 13:20 Московский проект удостоили спецприза национальной премии Московский проект получил спецприз премии «Лидеры искусственного интеллекта» Сайт мэра и правительства Москвы

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Подход к использованию технологий искусственного интеллекта в общегородском контакт-центре Москвы выиграл спецприз оргкомитета национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Жюри посчитало, что столичная технология обработки звонков с использованием виртуального ассистента заслуживает особого внимания, так как у нее высокий потенциал распространения по всей стране.

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«Столичный контакт-центр — один из главных каналов информирования москвичей по разным вопросам. В его работе используются самые современные инструменты. Технологии искусственного интеллекта применяются уже на 11 линиях. В среднем цифровой ассистент принимает три миллиона звонков в месяц», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина

Передовую цифровую технологию внедрили в работу общегородского контакт-центра почти десять лет назад. С тех пор проект неоднократно получал награды в престижных конкурса в области технологий.

Робот всегда готов помочь в более чем 400 темах. Он рассказывает москвичам, как получить госуслуги, называет адреса и режим работы городских учреждений. А еще поможет подсказать о степени готовности документов.

Кроме того, ИИ-помощник находит информацию в два раза быстрее человека. Голосовой помощник не только пополняет свою базу знаний, но и непрерывно развивает умение распознавать речь — даже если на линии абонента шум.

В департаменте информационных технологий подчеркнули, что комплексный подход в использовании искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в Москве — один из самых важных проектов в России. Робот не только решает в звонке проблемы горожан, но и помогает совершенствовать качество консультаций.