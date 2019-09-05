Московский предприниматель инсценировал миллионное ограбление
Накануне в Москве к правоохранителям обратился бизнесмен, который рассказал, что на него напал неизвестный мужчина и похитил из его Lexus сумку с тремя миллионами рублей. Позже оказалось, что это была инсценировка. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным издания, предприниматель вовлек своего друга в преступный план. Он попросил его сообщить полиции об «ограблении» и «нападении неизвестного».
Бизнесмена предупредили, что за заведомо ложный донос его могут привлечь к уголовной ответственности. Мужчина признался в том, что предоставил сведения, не соответствующие действительности, и его задержали.