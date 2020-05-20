Московский планетарий подготовил новую онлайн-программу

В программу войдут лекции для взрослых любителей астрономии, а также познавательные занятия для детей в возрасте от пяти до 10 лет.

Помимо этого, для зрителей создадут возможность виртуального посещения выставки, рассказывающую о самых древних обсерваториях мира. Ее можно будет посмотреть на сайте Московского планетария, написал RT.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться на mos.ru.