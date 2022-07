Московский отель Four Seasons у Кремля переименовали Отель Four Seasons в Москве получил новое название Legend of Moscow

Анатолий Минкин Московский пятизвездочный отель Four Seasons переименовали в Legend of Moscow об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя отеля. Собеседник издания пояснил, что из-за нового названия с официального сайта канадского оператора сети Four Seasons московский отель исчез. «Из-за технических особенностей необходимо было провести изменения. Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons», — подчеркнул представитель отеля. Бронирование номеров для постояльцев сейчас доступно на новом сайте Thelegendofmoscow.com, где также присутствует логотип канадского оператора. Представитель оператора Four Seasons в беседе с РБК пояснил, что компания приостановила прямое управление российскими отелями. Гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге продолжат работать независимо в связи с новыми ограничениями. Отель Four Seasons Hotel Moscow построили на месте гостиницы «Москва», снесенной в 2004 году. Поделиться статьей