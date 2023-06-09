Общество 09 июня 2023, 19:29 Московский онкологический форум пройдет в июне в Гостином Дворе Ракова: Московский онкологический форум — 2023 пройдет с 15 по 17 июня в Гостином Дворе Сайт мэра и правительства Москвы

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На Московском онкологическом форуме эксперты из 10 стран обменяются опытом и обсудят передовые методы лечения, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Мероприятие пройдет с 15 по 17 июня в Гостином дворе. В рамках деловой программы состоится более 70 научных сессий, посвященных инновационным методам лечения онкозаболеваний, современным технологиям, диагностике и реабилитации.

Запланированы выступления более 300 ведущих специалистов из 10 стран мира, в том числе из Индии, Германии, Испании, Франции, Сербии и Турции. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Среди ключевых тем форума — влияние инноваций на клиническую практику, ранняя диагностика онкозаболеваний, реконструктивно-пластическая хирургия, онкоморфология.

На мероприятии выступят с докладами главный онколог Москвы Игорь Хатьков, главный врач городской больницы имени Боткина Алексей Шабунин, главный уролог Москвы и России Дмитрий Пушкарь и другие специалисты.

Посетители форума увидят уникальную интерактивную экспозицию, на которой покажут проекты в сфере онкопомощи, современные диагностические кабинеты и высокотехнологичные операции.

Форум для профессионального сообщества состоится 15 и 16 июня, а на следующий день он откроет двери для пациентов и их близких. Посетить мероприятие можно будет с 9:30 до 13:30.