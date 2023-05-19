Общество 19 мая 2023, 10:41 Московский онкологический форум — 2023 пройдет в столице в июне Заммэра Москвы Ракова: Московский онкологический форум — 2023 проведут в Гостином Дворе Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице с 14 по 17 июня в Гостином Дворе пройдет Московский онкологический форум. В мероприятии примут участие более 300 экспертов из Германии, Испании, Франции, Австралии, Сербии, ОАЭ, Италии и других стран. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Первую конференцию по теме онкологии мы провели два года назад. В этом направлении мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи. И сейчас готовы делиться опытом и знаниями», — рассказала она.

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Ракова добавила, что впервые в рамках форума площадки откроют для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких. Эти мероприятия запланировали на 17 июня.

Деловая программа включит в себя демонстрацию экспозиционных стендов. Участников познакомят с проектами в сфере онкологической помощи, продемонстрируют им высокотехнологичные операционные, покажут шоурумы современных диагностических кабинетов, а также в прямом эфире проведут трансляцию операций.

Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте проекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице выпуск лекарств и медизделий вырос почти на 44% с начала года.