Московский ОМОН обратился к мужчинам Украины после ролика с «казнью» российского солдата

Московский ОМОН ответил на ролик с украинской актрисой Андрианной Курилец, которая в народном костюме изобразила казнь российского солдата. Девушке из Львова посоветовали принести извинения за видео, снятое в традициях исламских боевиков, и сидеть дома.

«Мы обращаемся лично к тебе. Нам неважно, сколько денег тебе заплатили за участие в этом видео, неважно, какой славы ты ждала после этого, но то, что ты озвучила — это не женское дело. Мы настоятельно советуем тебе извиниться в социальных сетях и сидеть дома», — сказал один из бойцов ОМОН.

После этого он обратился к мужчинам Украины, поинтересовавшись, не стыдно ли им, за то, что в интернете появилось видео, где девушка вынуждена защищать их, имитируя убийство.

«На правах европейских ценностей вы готовы выкидывать девушек и матерей, как пушечное мясо, на поле боя. Вы готовы прикрыться актрисой, чтобы иметь возможность бежать со своей семьей в Европу», — добавил военный.

Он подчеркнул, что от этого видео становится не страшно, а смешно, потому что мужчин среди украинцев, судя по всему, не осталось.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело против Курилец за русофобские высказывания и угрозы в адрес российских военных.