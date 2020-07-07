Московский омбудсмен обозначила «самую горячую» проблему бизнеса

«Это сейчас самая горячая проблема. К нам пришло более ста таких обращений. И есть и коллективные обращения», — обратила внимание омбудсмен.

Отмечается, что многие представители бизнеса просят об отсрочке по уплате налогов на третий квартал. Минеева заметила, что бизнес только открылся, и предприниматели начали получать письма об отключении электроэнергии и воды за неуплату.