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    07 июля 2020, 12:40

    Московский омбудсмен обозначила «самую горячую» проблему бизнеса

    Артур Блянихов

    Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала порталу NEWS.ru, что у предпринимателей начались проблемы по коммунальным платежам.

    «Это сейчас самая горячая проблема. К нам пришло более ста таких обращений. И есть и коллективные обращения», — обратила внимание омбудсмен.

    Отмечается, что многие представители бизнеса просят об отсрочке по уплате налогов на третий квартал. Минеева заметила, что бизнес только открылся, и предприниматели начали получать письма об отключении электроэнергии и воды за неуплату.