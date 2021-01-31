Московский омбудсмен назвала ситуацию с незаконной акцией в городе спокойной

Ситуация с митингами в Москве сейчас относительно спокойная. Таким мнением поделилась омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

«Нет, обращений пока не было, мы держим ситуацию на контроле. Общей картины по задержанным и по наличию нарушений у нас пока нет», — сказала Потяева РИА «Новости».

Он также сообщила, что в столице задержали уже 120 человек, но при это добавила, что цифра постоянно меняется.

Ранее по требованию полиции были закрыты на вход и выход станции метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». Поезда проезжают станции без остановок.

По данным департамента региональной безопасности столицы, на несогласованный митинг вышли около 300 человек, из них 200 собрались на Сухаревской площади, около 100 — у станции «Красные Ворота». Проводятся задержания, некоторые из нарушителей оказывают сопротивление. Изначально незаконную акцию планировалось провести на Лубянской площади, но там выставили ограждения.

За несколько дней до митинга в МВД предостерегали россиян от участия. В ведомстве отметили, что нарушителей будут привлекать к ответственности, вплоть до уголовной.