Московский НПЗ высадил в Капотне 80 деревьев
Московский НПЗ высадил в Капотне 80 деревьев в рамках акции Родные города
В Капотне высадили 80 молодых деревьев. Акцию провел Московский нефтеперерабатывающий завод. Высота каждого саженца — около двух с половиной метров.
Московский НПЗ продолжил программу инвестиций «Родные города», рассказал его генеральный директор Виталий Зубер.
«В ее рамках в парках города уже высажено более тысячи деревьев. В этом году мы высаживаем очередные 80 — это и лиственница, которая дополнит существующий прекрасный парк, и плакучие ивы, которые подчеркнут красоту дизайна», — сказал он.
Озеленением юго-востока столицы Московский НПЗ и департамент природопользования и охраны окружающей среды занимаются вместе уже седьмой раз подряд. С 2011 года высажено более тысячи деревьев.
«В Москве продолжается масштабная программа озеленения. Город реализует проекты по высадке деревьев и кустарников в парках и скверах, несмотря на эпидемическую ситуацию. Не прекращаются и ежегодные акции, которые стали привычными жителям юго-востока столицы», — подчеркнул глава департамента Антон Кульбачевский.
В парке на набережной Москвы-реки появились 30 ив и 50 лиственниц. Общая площадь благоустройства составила 50 гектаров. Преобразился парк по программе «Мой район», но до сих пор продолжает удивлять. Прогулочные дорожки, площадки для пикника и целая лиственничная роща. Это дерево — визитная карточка города.
«Нефтеперерабатывающий завод уникален не только тем, что проходит грандиозная реконструкция, которая даст возможность такому сложному производству быть абсолютно экологичным», — отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Она заметила, что НПЗ также является очень социально ориентированным для района, где находится.
Глава управы Капотни Игорь Давидович назвал парк на набережной Москвы-реки крупнейшим и знаковым объектом района, который занимает 57 гектаров зеленой благоустроенной территории. Завод продолжает программу озеленения, а после глобальной реконструкции парка в нем ежегодно устраивают различные мероприятия.
«Организатором является Московский нефтеперерабатывающий завод. Ну а в условиях, когда у нас есть определенные ограничения, <…> парк является тем местом, где можно, не нарушая какие-либо ограничения, прогуляться», — заключил он.