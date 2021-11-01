Московский НПЗ высадил в Капотне 80 деревьев

В Капотне высадили 80 молодых деревьев. Акцию провел Московский нефтеперерабатывающий завод. Высота каждого саженца — около двух с половиной метров.

Московский НПЗ продолжил программу инвестиций «Родные города», рассказал его генеральный директор Виталий Зубер.

«В ее рамках в парках города уже высажено более тысячи деревьев. В этом году мы высаживаем очередные 80 — это и лиственница, которая дополнит существующий прекрасный парк, и плакучие ивы, которые подчеркнут красоту дизайна», — сказал он.

Источник фото: Сергей Шинов

Озеленением юго-востока столицы Московский НПЗ и департамент природопользования и охраны окружающей среды занимаются вместе уже седьмой раз подряд. С 2011 года высажено более тысячи деревьев.

«В Москве продолжается масштабная программа озеленения. Город реализует проекты по высадке деревьев и кустарников в парках и скверах, несмотря на эпидемическую ситуацию. Не прекращаются и ежегодные акции, которые стали привычными жителям юго-востока столицы», — подчеркнул глава департамента Антон Кульбачевский.

Источник фото: Сергей Шинов

В парке на набережной Москвы-реки появились 30 ив и 50 лиственниц. Общая площадь благоустройства составила 50 гектаров. Преобразился парк по программе «Мой район», но до сих пор продолжает удивлять. Прогулочные дорожки, площадки для пикника и целая лиственничная роща. Это дерево — визитная карточка города.

«Нефтеперерабатывающий завод уникален не только тем, что проходит грандиозная реконструкция, которая даст возможность такому сложному производству быть абсолютно экологичным», — отметила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Источник фото: Сергей Шинов

Она заметила, что НПЗ также является очень социально ориентированным для района, где находится.

Глава управы Капотни Игорь Давидович назвал парк на набережной Москвы-реки крупнейшим и знаковым объектом района, который занимает 57 гектаров зеленой благоустроенной территории. Завод продолжает программу озеленения, а после глобальной реконструкции парка в нем ежегодно устраивают различные мероприятия.

Источник фото: Сергей Шинов

«Организатором является Московский нефтеперерабатывающий завод. Ну а в условиях, когда у нас есть определенные ограничения, <…> парк является тем местом, где можно, не нарушая какие-либо ограничения, прогуляться», — заключил он.