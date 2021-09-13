Московский НПЗ впервые принял участие в проекте «Открой#Моспром»

Пятый сезон проекта «Открой#Моспром» стартовал в Москве. Он позволяет побывать на разных производствах, окунуться в историю и даже узнать некоторые секреты крупных предприятий. В осеннем марафоне экскурсий по заводам и фабрикам впервые принял участие Московский НПЗ.

«Топливное сердце» столицы построили в 30-х годах прошлого века. Первую тонну бензина на нем получили еще в 1938 году. Сейчас здесь продолжается комплексная модернизация. При этом влияние на окружающую среду удалось сократить в четыре раза.

По словам одной из экскурсанток, Марины Шинкар, ее поразило, насколько космическим оказался завод внутри.

«Радует, что все модернизируется постепенно. И особенно меня порадовало то, что большой уклон сделан на экологию», — отметила она.

Еще один участник экскурсии, Николай Савенков, отметил, что каждый день люди в той или иной степени пользуются нефтепродуктами, заправляют машины, но никто не знает, кто за этим стоит, поэтому ему было очень интересно посмотреть, как НПЗ устроен изнутри.

Всего в этом году в рамках проекта запланировано 80 экскурсий. Некоторые предприятия участвуют в программе с ее пилотного запуска. Например, «Красный Октябрь». Здесь можно узнать всю историю российского шоколада, заглянуть в производственные цеха и увидеть, в каких условиях изготавливаются шоколад и конфеты, как происходит контроль качества продукции.

«Интерес к теме шоколада очень большой у жителей нашей страны, поэтому мы с удовольствием рассказываем всем нашим посетителям, экскурсантам об истории предприятий: „Красный Октябрь“, Кондитерский концерн „Бабаевский“, — гордимся тем, как у нас производят конфеты, шоколад, какие у нас условия труда», — подчеркнула заместитель директора Музея истории шоколада и какао «Мишка» при фабрике «Красный Октябрь» Марина Жданович.

Проект «Открой#Моспром» был создан в марте 2019 года прежде всего для решения двух задач. Первая — это популяризация московской промышленности среди широкой группы населения, чтобы жители города и гости столицы могли узнать больше о московском производстве. И вторая составляющая — это профтехориентация студентов технических вузов, популяризация инженерных профессий, напомнил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Спирин.

На сегодняшний день аудитория проекта насчитывает свыше 10 миллионов пользователей. Для того, чтобы оказаться внутри фабрики или завода, даже необязательно выходить из дома. На сайте проекта доступны уже 32 серии видеоэкскурсий. Всех посетителей — очно или в онлайн-формате — ждут на 20 производственных площадках Москвы.