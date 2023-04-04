Общество 04 апреля 2023, 15:42 Московский НПЗ в год 85-летия модернизировал более 80% производства Стоян Васев

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Московский нефтеперерабатывающий завод, которому в нынешнем году исполняется 85 лет, успешно модернизировал более 80% производства.

МНПЗ с 1938 года является плацдармом для внедрения наиболее передовых решений в российскую нефтепереработку. В производстве успешно сочетаются новейшие технологии, современное отечественное оборудование, инновации по охране окружающей среды.

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Предприятие перешло на практически замкнутый цикл водопотребления благодаря современным биологическим очистным сооружениям «Биосфера». Они обеспечивают очистку сточных вод до 99,9%. Устаревшие установки прошлого экологического поколения демонтировал и заменили на высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+».

МНПЗ шаг за шагом обновляет и инфраструктуру хранения топлива. Строятся новые современные терминалы отгрузки продукции в автомобильный и железнодорожный транспорт – это позволяет повысить эффективность и экологичность процесса.

Завод стал первопроходцем отрасли благодаря созданию автоматизированной системы мониторинга воздуха. Это способствовало внедрению подобных систем и для остальных промышленных предприятий.

«Газпром нефть» активно проводит модернизацию с 2011 года. Выполненные проекты позволили производству сократить воздействие на окружающую среду в 4 раза. Сейчас Московский НПЗ проводит третий заключительный этап, цель которого — довести глубину переработки нефти почти до 100%. Также планируется полное обновление производственных мощностей и переход на безотходное производство.