Общество 29 мая 2023, 17:53 Московский НПЗ увеличит объем производства бензина благодаря новому катализатору «Газпром нефти» Пресс-служба МНПЗ

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Московский нефтеперерабатывающий завод начал использовать новый катализатор производства «Газпром нефти» на комплексе каталитического крекинга с 2023 года. Это поможет МНПЗ повысить объемы производства бензина, сообщила пресс-служба предприятия.

Благодаря качеству собственного катализатора переработка становится эффективнее. Новинка позволяет заводу извлекать из нефти больший объем продукции, востребованной на рынке.

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Загрузку первой партии катализатора произвели на установке каталитического крекинга Московского нефтеперерабатывающего завода. В течение года МНПЗ полностью перейдет на новый катализатор «Газпром нефти».

«Московский НПЗ постоянно повышает производственную эффективность и качество выпускаемой продукции. С помощью катализаторов нефтеперерабатывающие заводы могут регулировать выпуск различных видов топлива в зависимости от требований рынка», — отметил гендиректор предприятия Виталий Зубер.

По словам руководителя МНПЗ, благодаря новой марке катализатора «Газпром нефти» выросла эффективность производства бензина. Переход проходит без остановки работы, что обеспечивает дополнительную надежность в поставках топлива на рынок, обратил внимание Зубер.

Новую технологию разработали в центре испытания катализаторов «Селектум», рассказал гендиректор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев. Он назвал этот исследовательский центр единственным в России. Возможности «Селектума» позволили быстро отреагировать на запрос рынка, изменить рецептуру и выпустить новую марку катализаторов каталитического крекинга, подчеркнул Чембулаев.

«Новинка успешно прошла многоуровневые испытания на пилотном уровне», — заявил гендиректор «Газпромнефть — Каталитические системы».

Использование уникального цеолита собственной разработки и производства «Газпром нефти» позволили добиться гибкости выпуска, добавил Чембулаев. Результаты подтверждаются применением новинки на установке по выпуску компонентов высокооктанового бензина, резюмировал руководитель.