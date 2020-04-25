Московский НПЗ усилил меры против COVID-19

Сотрудники Московского НПЗ теперь каждое утро проходят через пропускные пункты, оснащенные высокоточными системами контроля. Все они- автоматические. Такие комплексы могут работать в движущемся потоке людей, и в три раза повышают скорость контроля температуры. Дистанционные тепловизоры обеспечивают точность измерений с погрешностью не более 0,3 градуса. Повышенная температура- один из симптомов коронавируса. Если система зафиксирует у кого-то превышение нормы, то она немедленно оповестит сотрудников пункта контроля.

Московский НПЗ — стратегически важное предприятие, цикл- непрерывный, и даже во время пандемии продолжает работать. Правда, при строгом соблюдении необходимых санитарных требований и мер профилактики. Потоки сотрудников разграничены, все двигаются по определенным маршрутам. На полу- специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Большинство процессов на предприятии автоматизировано, и управлять технологическим процессом можно силами малых групп специалистов. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух. Все сотрудники старше 60 лет работают удаленно.

Иногда коронавирус протекает бессимптомно, поэтому на Московском НПЗ проводят масштабное тестирование. Предварительно выявление скрытых форм заболевания и изоляция, наряду с противоэпидемическими мероприятиями, — это эффективная мера по противодействию COVID-19.