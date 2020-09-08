Московский НПЗ улучшит транспортную ситуацию в Капотне благодаря новой парковке

Московский НПЗ «Газпром нефти» открыл автостоянку для сотрудников. Площадка рассчитана на 315 мест. Она снизит транспортную нагрузку в Капотне, убрав машины с городских парковок. Готовится вторая очередь проекта, которая увеличит число мест до 800 к концу следующего года.

В процессе работ соблюдаются обязательства, ранее данные Московским НПЗ городу. Новая парковка стала частью комплексной программы развития завода. Она предполагает обновление оборудования, административных и бытовых помещений.

Благодаря современным технологиям, новые объекты расположились компактно, а освободившиеся площади предприятие задействует, в том числе, для социально значимых проектов. Об этом рассказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Мы не только планомерно обновляем свое технологическое оборудование, тем самым сокращая влияние на окружающую среду, но и уделяем внимание инфраструктуре Капотни Виталий Зубер.

По словам Зубера, каждый год с учетом запроса жителей в районе реализуются проекты озеленения, модернизации спортивных и культурных объектов.

«Мы уже видим, как преобразилась Капотня. В ходе городской программы благоустройства пешеходные дорожки стали удобными. Приведены в порядок дворы, скверы и набережная. Хочу отметить, что и в транспортном вопросе видны значительные изменения в лучшую сторону», — отметила председатель Комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко.

Для автомобилей в районе появились парковочные карманы. Инна Святенко отдельно поблагодарила Московский НПЗ за то, что предприятие в срок открыло новую автостоянку.

И городское благоустройство, и модернизация НПЗ направлены на то, чтобы жителям было комфортнее в своем районе Инна Святенко.

Парковку обустроили вместо 20 выведенных из эксплуатации хозяйственных построек.