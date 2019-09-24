Московский НПЗ удвоит выпуск керосина к 2021 году с Евро+

«С производственной точки зрения „Евро+“ позволит повысить отбор светлых нефтепродуктов до 60%. В первую очередь мы будем готовы в два раза увеличить выпуск авиакеросина. Мы значительно увеличим свой октановый пул. За счет этого сможем значительно нарастить производство АИ-95, а если на то будет запрос рынка, то и бензина с октановым числом 100», — заявил он.

Зубер также отметил экономическую эффективность системы очистки сточных вод «Биосфера», которая была построена в конце 2017 года за 9 миллиардов рублей. По его словам, очищенная на молекулярном уровне вода на 70-80% возвращается на производство. Оставшиеся 20% — идут на Курьяновские сооружения «Мосводоканала». Это позволяет компании ежегодно экономить по несколько сотен миллионов рублей.

Он также отметил, что сейчас завод удовлетворяет 35-40% от общего спроса московского региона в бензинах, дизельном топливе и авиакеросине.